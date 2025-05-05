Президент Монголии приедет на празднование Дня Победы в Москве

До этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным также подтвердил свое участие в мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Москве. При этом лидеры 19 стран выразили желание присутствовать на предстоящем параде Победы в столице. Кто еще приедет на празднование 9 Мая в Москве — в специальном списке.