Подмосковье атаковали беспилотники ВСУ. Военная операция, день 1167-й

Средства ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников, из них четыре в Подмосковье. В Конотопе уничтожили объект инфраструктуры, сообщил мэр города Артем Семенихин. Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах по РФ и Украине, но допустил введение новых санкций против России. Газета.Ru ведет хронику событий.