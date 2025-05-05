Подмосковье атаковали беспилотники ВСУ. Военная операция, день 1167-й

9:50 ВС РФ улучшили свои позиции и расширили зону контроля в Часовом Яре ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
9:32 Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге в интересах ВСУ, сообщили в ФСБ по Тюменской области.
9:20 ВС РФ поразили склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую ВСУ в Краматорске в ДНР при помощи беспилотников «Герань-2», сообщили в пресс-службе Минобороны.
9:02 Пакистан испытывает нехватку артиллерийских снарядов из-за их поставок в распоряжение украинской армии, сообщает агентство ANI.
По данным источников, при интенсивном обострении вооруженного конфликта с Индией запасов боеприпасов Пакистану хватит всего на четыре дня.
8:41 Некоторые европейские политики блокируют процесс вступления Украины в ЕС ради «места на трибуне на Красной площади», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
8:32 Временные ограничения взлета и посадки введены в аэропорту Надыма (ЯНАО) — Росавиация.
8:23 Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил об уничтожении объекта инфраструктуры.
8:18 Дональд Трамп сообщил, что США провели на выходных «очень хорошие» разговоры по России и Украине.
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8:09 Президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания законопроекта сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новые санкции против России. Он уточнил, что его решение будет зависеть от позиции Москвы по урегулированию конфликта.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 26 беспилотников: 17 дронов на Брянской областью, пять — над Калужской, четыре — над Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1167-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.