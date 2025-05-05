ЕС удвоит помощь Украине, если Трамп не договорится с Путиным

При этом Кубилюс утверждает, что можно потратить те же 40 млрд евро на закупку современного оружия для Украины, которое будет стоить в два раза меньше, чем то, что производится в Евросоюзе и США. По его словам, это удвоит объем оружия, которое получает Киев, а реальная стоимость европейской поддержки вырастет до 80 млрд евро.