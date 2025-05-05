ЕС удвоит помощь Украине, если Трамп не договорится с Путиным

Европейский союз удвоит помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не договорится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил комиссар по обороне и космосу, бывший член Европейского парламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
«Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины», — написал политик, напомнив, что ранее Евросоюз и США предоставляли Киеву около 40 млрд евро в год военной помощи.
При этом Кубилюс утверждает, что можно потратить те же 40 млрд евро на закупку современного оружия для Украины, которое будет стоить в два раза меньше, чем то, что производится в Евросоюзе и США. По его словам, это удвоит объем оружия, которое получает Киев, а реальная стоимость европейской поддержки вырастет до 80 млрд евро.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о крахе Европы из-за спонсирования Киева. По его словам, Европейский союз ввозит деньги на Украину на тачках.