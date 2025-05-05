Молдова проголосовала назло Санду: что показали итоги выборов в Румынии

Один обещает «очистить страну от внешнего влияния», второй — продолжить курс евроинтеграции.
100% голосов подсчитаны — и теперь всё ясно: Румыния идет ко второму туру президентских выборов с двумя кандидатами. Джеордже Симион уверенно берёт первое место с 40,96%. Его оппонент — либеральный мэр Бухареста Никушор Дан — набрал 20,99%. Разрыв внушительный, а ставки — ещё выше.
Симион, харизматичный и жесткий, обещает Румынии «национальное пробуждение». Для одних он — борец против коррумпированной элиты, для других — румынская версия Орбана. Его кампания — смесь патриотизма, антиглобализма и прямой атаки на брюссельскую бюрократию.
Никушор Дан — противоположность. Сдержанный, проевропейский, человек системы, пусть и не самой верхушки. Он апеллирует к городскому классу, к тем, кто мечтает видеть Румынию в роли ученика ЕС.
В Молдове голосование по-своему символично: это откровенное фиаско для молдавской власти. Избиратель сказал: «Мы вас услышали — и выбрали другого».
Как голосование шло в Молдове.
Политолог Виктор Жосу метко подметил: нас ждут две недели истерики, мемов, спекуляций и «разоблачений». Кампания во втором туре обещает быть не просто горячей — Румыния стоит на краю: то ли к возвращению к себе, то ли к новому витку внешней управляемости.
— Нас ждут две недели истерики, раздуваемой соросовскими СМИ вокруг второго тура румынских президентских выборов: «кандидат Путина» (это Джеордже Симион) против кандидата Европы (Никушор Дан). Само собой, безумные Санду-Гросу-Речан по указке Макрона будут топить за Дана. Вот будет юмор, если в итоге президентом будет избран Симион. Но смешнее всего станет, если бухарестский statul paralel отменит и эти выборы, — отметил политолог.
Между тем западные медиа отреагировали настороженно.
Wall Street Journal пишет о «кандидате вне системы», который «бросает вызов правящим партиям».
Financial Times видит в происходящем угрозу для политической стабильности и возможное сближение с Будапештом и Братиславой.
Corriere della Sera резюмирует: страна стоит на распутье между суверенитетом и Европой.