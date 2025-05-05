— Нас ждут две недели истерики, раздуваемой соросовскими СМИ вокруг второго тура румынских президентских выборов: «кандидат Путина» (это Джеордже Симион) против кандидата Европы (Никушор Дан). Само собой, безумные Санду-Гросу-Речан по указке Макрона будут топить за Дана. Вот будет юмор, если в итоге президентом будет избран Симион. Но смешнее всего станет, если бухарестский statul paralel отменит и эти выборы, — отметил политолог.