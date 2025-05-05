Президент Монголии Хурэлсух приедет на парад Победы в Москву 9 мая

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению российского лидера Владимира Путина примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщает агентство Монцамэ.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая 2025 года примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве», — передает информагентство.
В рамках визита в Москву глава Монголии встретится с президентом РФ. Лидеры обменяются мнениями по вопросам сотрудничества РФ и Монголии.
Напомним, на парад Победы в Москве 9 мая приедут лидеры более 20 государств. Кроме глав стран СНГ торжественные мероприятия в российской столице посетят председатель Китая, президенты Сербии и Словакии, лидеры Бразилии, Кубы, Венесуэлы и Вьетнама.