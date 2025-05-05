Президент Монголии Хурэлсух приедет на парад Победы в Москву 9 мая

Напомним, на парад Победы в Москве 9 мая приедут лидеры более 20 государств. Кроме глав стран СНГ торжественные мероприятия в российской столице посетят председатель Китая, президенты Сербии и Словакии, лидеры Бразилии, Кубы, Венесуэлы и Вьетнама.