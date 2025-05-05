Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Монголии Хурэлсух приедет на парад Победы в Москву 9 мая

Принять участие в праздновании 80-летия Победы главу Монголии пригласил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по приглашению российского лидера Владимира Путина примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщает агентство Монцамэ.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая 2025 года примет участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве», — передает информагентство.

В рамках визита в Москву глава Монголии встретится с президентом РФ. Лидеры обменяются мнениями по вопросам сотрудничества РФ и Монголии.

Напомним, на парад Победы в Москве 9 мая приедут лидеры более 20 государств. Кроме глав стран СНГ торжественные мероприятия в российской столице посетят председатель Китая, президенты Сербии и Словакии, лидеры Бразилии, Кубы, Венесуэлы и Вьетнама.