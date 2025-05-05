В Башкирии учредили новый профессиональный праздник

Новый праздник будет отмечаться в последнюю субботу июня, в День молодежи. По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, решение об учреждении нового профессионального праздника свидетельствует о признании значимости специалистов, работающих с молодежью, и роли молодежной политики в целом.
Напомним, в Башкирии работают 68 учреждений сферы молодежной политики, которые объединяют 179 молодежных клубов и центров, а в муниципалитетах работают около 1500 профильных специалистов. В марте 2025 года в Башкирии было принято решение об учреждении министерства молодежной политики, на базе ранее действовавшего госкомитета.