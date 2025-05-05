Симион лидирует в первом туре на выборах президента Румынии

На прошедших в Румынии выборах президента после подсчёта голосов со всех участков страны лидером стал Джеордже Симион, представляющий оппозиционную националистическую партию «Альянс за объединение румын» (AUR).
По данным ЦИК, политик набрал 40,96% голосов и занял первое место. На втором месте с 20,99% голосов расположился мэр Бухареста Никушор Дан. Третье место досталось представителю правящей коалиции Крину Антонеску, который набрал 20,07% голосов.
Ранее кандидат в президенты Румынии Крин Антонеску, выдвинутый действующей правительственной коалицией, признал своё поражение на прошедших в стране выборах.