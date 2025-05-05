Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии уже проходили президентские выборы. Их выиграл независимый кандидат Кэлин Джорджеску, но в декабре Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования, сославшись на «серьёзные» нарушения. В начале этого года Джорджеску обвинили в шести преступлениях, после чего румынский ЦИК отклонил его заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны. Накануне, 4 мая, в Румынии стартовали повторные выборы главы государства. Одним из претендентов на победу является лидер партии AUR, депутат парламента Джордже Симион. По словам эксперта, если он займёт президентское кресло, то предложит России разделить Украину.