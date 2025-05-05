Второе место занимает независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, за которого проголосовали 20,99% избирателей. Третье место — у кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску (20,07%). Он уже признал поражение.
Отметим, что, вопреки открытой поддержке Антонеску со стороны правящего в Молдове режима PAS, жители ерспублики, имеющие румынское гражданство, поддержали Никушора Дана (52,63%). За Симиона проголосовали 12,47% жителей Молдовы с румынским паспортом. В Молдове было открыто 64 участка для голосования, свое избирательное право реализовали порядка 91 тысячи человек.
Таким образом, во втором туре президентских выборов в Румынии, который намечен ан 18 мая, за победу будут бороться Джордже симион и Никушор Дан. Эксперты прогнозируют, что Симион без особого труда может одолеть соперника. Другие эксперты напоминают о том, что соратник Симиона, Джорджеску, победив в первом туре, впоследствии аннулированном Конституционным судом, вовсе был не допущен к участию в выборах. Таким образом, победу Симиона они видят весьма сомнительной.
Сам Джордже Симион поздно вечером в воскресенье выступил с видеообращением к избирателям, призвав не допустить фальсификаций во втором туре. Он также заявил, что посвящает свою победу в первом туре Кэлину Джорджеску.
Симион известен своей категоричной позицией по включению Молдовы и части территории Украины в состав Румынии. Неоднократно объявлялся официальным Кишиневом персоной нон грата. В 2018 году ему запретили въезд в Молдову на пять лет.