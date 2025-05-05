За кресло президента Румынии во втором туре поборются Джордже Симион и Никушор Дан

Таким образом, во втором туре президентских выборов в Румынии, который намечен ан 18 мая, за победу будут бороться Джордже симион и Никушор Дан. Эксперты прогнозируют, что Симион без особого труда может одолеть соперника. Другие эксперты напоминают о том, что соратник Симиона, Джорджеску, победив в первом туре, впоследствии аннулированном Конституционным судом, вовсе был не допущен к участию в выборах. Таким образом, победу Симиона они видят весьма сомнительной.