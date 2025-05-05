«Это не только про религию»: чем занимается папа римский и кого могут выбрать новым понтификом

Среди кандидатов в папы есть кардиналы, проявившие себя активной позицией по отношению к украинскому конфликту. Так, например, влиятельный в Европе 66-летний кардинал Жан Клод Холлерих из Люксембурга возглавляет Комиссию епископских конференций в Европе. И эта комиссия не раз выступала с жесткими заявлениями в адрес России и, по сути, поддерживала и поддерживает Украину — по крайней мере, на уровне риторики. А вот кардинал Маттео Дзуппи, глава Конференции епископов Италии, часто выступает в роли миротворца. Он неоднократно посещал Киев, Москву и Вашингтон, был посредником при передаче части перемещенных детей и военнопленных ВСУ Украине. Дзуппи 69 лет, он считается человеком взвешенным и умеренным. Больше того: признается и эффективным миротворцем. Так, например, он способствовал достижению мира в Мозамбике в 1992 году и участвовал в переговорах о прекращении гражданской войны в Бурунди в 2003-м. Два года назад Франциск назначил его спецпосланником Ватикана по Украине. Дзуппи в этом качестве встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и зарекомендовал себя с лучшей стороны.