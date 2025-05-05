«Это не только про религию»: чем занимается папа римский и кого могут выбрать новым понтификом

Конклав для избрания папы римского откроется 7 мая. Кто сейчас претендует на место главы всех католиков? Какую роль играет и может играть понтифик в мировой политике? Какие процессы в мире он контролировал раньше и какие реально контролирует сейчас? Вопросы непраздные, ведь в мире — около 1,4 миллиарда католиков. Слушают ли они папу? И если да, то в какой степени готовы следовать его политической линии? Или понтифик в красивой сутане — фигура декоративная?
Папа Франциск, умерший 21 апреля, вне сомнения, войдет в историю. Он первым из пап встретился с патриархом Кириллом. Первым из пап провел встречу с мусульманским духовным лидером — вождем шиитов Ирака Аятоллой Али Систани. Он публично покаялся за все акты насилия, совершенные католиками в разные годы. В том числе — за сжигание ведьм в период конца XV — середины XVII века. В украинском конфликте, к разочарованию многих, понтифик не принял позицию ни одной из сторон. Проще говоря, папа был за мир и дружбу. А каким будет новый? На что он может повлиять и чего от него ждать?
— Папа римский — это не только про религию. Это фигура политическая, — пояснил религиовед, замдиректора Института Европы РАН по научной работе Роман Лункин. — Дело в том, что, во-первых, число католиков в мире растет. Да, в Европе их все меньше, зато в Африке и Юго-Восточной Азии — все больше. Просто люди из бедных стран хотят приобщиться к глобальной цивилизации, ведь католичество — проект глобальный. Во-вторых, во многих странах активно действуют католические некоммерческие организации. А еще — католические ордена: францисканцы, доминиканцы, госпитальеры, бенедиктинцы, августинцы, и многие другие. Они помогают пастве не только духовно, но и вполне материально, поэтому влияние их — особенно в бедных странах — очень велико. Третий момент: папа римский объединяет католические церкви самых разных стран. И если он высказал какое-то мнение или продвигает какую-то идею, то священники доносят ее до прихожан. А прихожане, напомню, это еще и избиратели. Так что папа римский — фигура серьезная.
Либерал Чито и черный консерватор.
Согласно закону, папой может быть избран любой мужчина-католик. Причем даже мирянин, без сана. Однако с 1378 года папами избирали лишь высших чиновников Католической церкви — кардиналов. На сегодня кардиналов — более 250. Но реальных претендентов на папский престол, как пояснил Роман Лункин, четверо. Причем двое из них — из стран Третьего мира, каким был и сам Франциск. Один из таких претендентов — 67-летний кардинал Луис Антонио Гоким Тагле, уроженец Филиппин.
— Юго-Восточная Азия — один из самых перспективных для Католической церкви регионов планеты, поэтому Луис Антонио Гоким Тагле и попал в число главных претендентов, — пояснил Роман Николаевич.
Тагле сделал блистательную карьеру: он первый выходец с Филиппин, который при Франциске стал кардиналом-епископом, то есть получил высший кардинальский чин. Он считается «католическим либералом». За приверженность прогрессивным взглядам по вопросам изменения климата, борьбы с нищетой и защиты прав маргинализированных групп его прозвали «азиатским папой Франциском».
Кардинал, впрочем, предпочитает, чтобы его называли по прозвищу — Чито, а не по его духовному титулу. Он — демократ и либерал, выступающий за «Церковь как слушающую мать», которая сопровождает, а не осуждает, акцентируя внимание на милосердии, социальной справедливости и солидарности. Тагле часто говорит от лица тех, кто находится на «периферии», — бедных, мигрантов, жертв насилия и торговли людьми. Он призывает к «обновлению пастырской практики» и не раз критиковал католических священников за использование «резких слов» в адрес незамужних матерей, представителей ЛГБТ-сообщества* (которое запрещено в России) или разведенных и вступивших в повторный брак католиков, которым, по его мнению, должно быть разрешено причащаться в каждом конкретном случае. Проще говоря, Тагле — «обновленец».
— Избрание Тагле будет означать стремление Католической церкви продолжить движение в направлении, заданном его предшественником Франциском, — пояснил Роман Лункин.
А Франциск, добавим, был либералом. Он, например, разрешал священникам благословлять однополые пары.
Еще один кандидат на папский престол — 65-летний кардинал-конголезец Фридолин Амбонго Безунгу. Негр. Вот он как раз известен как один из лидеров консерваторов среди кардиналов. Так, в январе прошлого года Безунгу утвердил отказ на благословение однополых пар в католических церквях Африки, объяснив это нежеланием создавать «путаницу и рознь внутри церковной общины».
— Избрание Безунгу будет означать две вещи. Первая — победу консервативного крыла Католической церкви и ее развитие как консервативного института общества, стремящегося сохранить религиозные традиции, — пояснил Роман Лункин. — Второе: понтифик Безунгу будет означать, что Католическая церковь делает ставку на рост паствы в странах Глобального Юга. Проще говоря — церковь пойдет в страны, которые активно развиваются: в экономическом и духовном плане.
По мнению эксперта, если Франциск был из Аргентины, то новый «африканский папа» уже никого особо не удивит. Разве что цветом кожи.
— Это крайне важная история. В свое время папа Павел III выпустил буллу, согласно которой «цветных» — в его случае индейцев Латинской Америки — стали считать людьми. До этого испанские конкистадоры считали их животными и, соответственно, как животных убивали, — рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Виктор Трефилов. — Чернокожий понтифик может стать для белой цивилизации символом окончательного освобождения от расизма.
Его высокопреосвященство.
Еще один реальный кандидат — 70-летний кардинал-итальянец Пьетро Паролин. Это, по сути, преемник — ближайший соратник Франциска и самый могущественный человек в Ватикане после него. Паролин — госсекретарь Святого престола и, одновременно, глава Римской курии — по сути, премьер-министр правительства. Причем давно — с 2013 года. По сути, он был ставленником Франциска, поэтому первым в истории стал главой Римской курии, не будучи даже кардиналом: в кардиналы его возвели годом позднее.
Ожидается, что в случае избрания Паролин продолжит политику своего предшественника. А какая это политика? Сам Франциск перед смертью написал что-то вроде политического завещания, в котором обозначил критерии для своего преемника. Главные из них — он должен «объединять людей» и «способствовать миру между народами». В общем, за все хорошее против всего плохого — как это у либералов и водится. Проблема Паролина, как считают западные эксперты, в том, что он — политик и одновременно хороший бюрократ, управленец, но — не религиозный лидер. А папа должен сочетать эти качества.
Ставка на Трампа.
Еще один кандидат — 76-летний кардинал-американец Рэймонд Берк. Он — представитель консервативного крыла Католической церкви и один из крупнейших критиков Франциска. В 2014-м, после решения Ватикана смягчить позицию относительно гомосексуализма, Берк сказал понтифику: «Вы превратили Церковь в корабль без руля». За такую неслыханную дерзость кардинала сняли с должности верховного судьи Ватикана. Что, кстати, добавило ему популярности у консерваторов. Больше того, Берк — трампист. При этом, надо понимать, что немалая часть команды Трампа — как раз католики. Среди них, например, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
— Трамп, как известно, начал в США консервативный разворот. Семейные ценности, два пола и т. д. Очевидно, что Католическая церковь и Трамп — прямые союзники, потому что у них схожие ценности. А Трамп к тому же еще и человек религиозный, хотя и не католик, — пояснил ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — Католическая церковь в силах помочь Трампу одолеть тесно связанных с либерализмом демократов. Так что «американский» папа Трампу может быть выгоден для продвижения своей, внутриамериканской повестки. А Берк — «католический ястреб».
Он, например, выступал за то, чтобы отлучить от причастия президента США Джо Байдена — за его поддержку легализации абортов. Берк — жестко против миграции. Он выступает за строгий контроль границ и критикует гуманитарные инициативы, связанные с поддержкой беженцев. Хотя, напомним, большая часть мигрантов — именно мексиканцы-католики. Берк в свое время активно противостоял реформам, направленным на признание однополых союзов и смягчение церковных норм в отношении разводов. Он также считает, что Католическая церковь должна сохранять строгую дисциплину и не идти на уступки современным тенденциям.
— По сути, Берк пытается противостоять идее либерализации Католической церкви, которая идет следом за потребителем. Ведь, как говорят церковные либералы, если есть однополые пары, что ж — давайте их поддержим, лишь бы они не отходили от Церкви, лишь бы сохранить паству, а значит, и доходы от нее. А то, что паства прямо нарушает нормы морали, — ничего, простим, — пояснил социолог Игорь Кузнецов. — Такая позиция размывает саму мораль.
При чем тут Украина?
Среди кандидатов в папы есть кардиналы, проявившие себя активной позицией по отношению к украинскому конфликту. Так, например, влиятельный в Европе 66-летний кардинал Жан Клод Холлерих из Люксембурга возглавляет Комиссию епископских конференций в Европе. И эта комиссия не раз выступала с жесткими заявлениями в адрес России и, по сути, поддерживала и поддерживает Украину — по крайней мере, на уровне риторики. А вот кардинал Маттео Дзуппи, глава Конференции епископов Италии, часто выступает в роли миротворца. Он неоднократно посещал Киев, Москву и Вашингтон, был посредником при передаче части перемещенных детей и военнопленных ВСУ Украине. Дзуппи 69 лет, он считается человеком взвешенным и умеренным. Больше того: признается и эффективным миротворцем. Так, например, он способствовал достижению мира в Мозамбике в 1992 году и участвовал в переговорах о прекращении гражданской войны в Бурунди в 2003-м. Два года назад Франциск назначил его спецпосланником Ватикана по Украине. Дзуппи в этом качестве встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и зарекомендовал себя с лучшей стороны.
А вот самый молодой кардинал Католической церкви — 44-летний Микола Бычок, западенец, уроженец Тернополя, зарекомендовал себя неважно. Однажды в костеле во время службы он развернул флаг из зоны боевых действий — во время так называемой АТО — антитеррористической операции. Сейчас, правда, падре Микола служит в соборе Святых Петра и Павла в Мельбурне. Впрочем, он тоже примет участие в выборах папы. Шансов занять Святой престол у него, по мнению экспертов, никаких — слишком молод, авторитета пока не нажил.
Сергей Марков, директор Института политических исследований, резюмирует:
— Для России, без сомнения, принципиально, кто станет следующим папой римским. Почему? Во-первых, нам крайне важно объединить усилия православных и католиков в борьбе против создания постхристианской Европы. То, что происходит в Европе в плане морали, должно быть прекращено: это угроза всему человечеству. Второе: нам нужно объединить усилия по защите христиан. Мало кто знает, но именно христиане — самая преследуемая в мире конфессия. Особенно — в Африке и на Ближнем Востоке. В Сирии, например, после прихода к власти исламистов христиан сейчас просто вырезают! Третье: нам нужно договориться с папой, чтобы он унял на Украине униатскую церковь. Униаты, напомню, это православные, подчиняющиеся, тем не менее, папскому престолу. Так вот: на Украине униатская церковь превратилась в такой себе христианский ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ. — «ВМ»). Она всячески поддерживает бандеровщину и национализм самого зверского извода. В общем, повторю, личность папы римского важна. Нам нужен тот, с которым можно эффективно сотрудничать во имя мира и сохранения традиционных ценностей.
КСТАТИ.
Букмекеры вовсю делают ставки — кто станет следующим папой римским. Наиболее вероятным новым понтификом сами католики — а делают ставки в основном они, — называют кардинала Луиса Антонио Тагле с Филиппин. Таковы данные крупной букмекерской конторы Superbet из Польши — одной из самых «католических» стран мира. Ставки на то, что именно Тагле станет следующим папой римским, принимают с коэффициентом 2,25. На втором месте с коэффициентом 2,75 расположился Пьетро Паролин из Италии. Третьим идет Роберт Сара из Гвинеи с коэффициентом 6,00. На четвертом месте с коэффициентом 7,50 — кардиналы из Конго, Италии Фридолин Амбонго Безунгу и Маттео Мария Дзуппи. Следом за ними идут Петер Эрде из Венгрии (10,00), Питер Турксон из Ганы (12,00) и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии (15,00).
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования:
— Выборы папы римского — это всегда борьба между левым, либеральным, крылом и правым, консервативным. Более того: это борьба идет постоянно, даже вне выборов. Я напомню: консервативный предшественник Франциска — папа Бенедикт XVI — отрекся от престола. В консервативного Иоанна Павла II стреляли, хотели убить и едва не убили! А до этого были случаи, когда либеральные папы, выпив кофе, неожиданно ночью умирали — хотя ничего, казалось бы, не предвещало. В Католической церкви постоянно идет очень жестокая политическая борьба, совсем не свойственная церковным правилам. И эта борьба ведется не только структурами Ватикана, но и структурами самых разных государств! Почему? А потому что Ватикан так или иначе влияет на восприятие мира и происходящих в нем событий сотнями миллионов католиков во многих странах. Поэтому фигура папы римского и его позиция так важны.
СПРАВКА.
Согласно подсчетам Ватикана, в мире примерно 1,4 миллиарда католиков. Причем их число в странах Европы и в Африке сравнялось: около 280 миллионов на каждый из континентов. А еще именно в Африке численность католиков растет быстрее всего: около 8 миллионов человек в год или примерно 50 процентов всего годового прироста. Больше всего католиков в Бразилии — более 123,4 млн человек, Мексике — более 100 млн и на Филиппинах — около 85,5 миллиона. Численность католиков в США — около 67 млн человек, это почти 20 процентов от общей численности населения. В основном это выходцы из Латинской Америки и Италии. А вот среди президентов католиков было всего двое. Причем оба — представители Демократической партии: убитый в 1963 году президент США Джон Кеннеди и ушедший в этом году в отставку Джо Байден.
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