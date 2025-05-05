Депутат Армен Бежанян считает уголовное дело попыткой дискредитировать его

Депутат Осинской городской думы Армен Бежанян считает возбуждённое уголовное дело попыткой дискредитировать его.
Об этом политик, также известный как актёр сериала «Реальные пацаны», сообщил утром 5 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в отношении Бежаняна было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр». 30 апреля в дом депутата приехали правоохранители и провели обыск.
Как рассказал сам политик, 5 мая его юристы приступили к изучению материалов дела. Армена Бежаняна подозревают в нанесении ущерба природе на десятки миллионов рублей.
«Странно, очень странно, я, имея лицензию, занимался именно добычей полезных ископаемых. Нет у меня на карьере кроме гальки и песка ничего другого», — рассказал депутат Осинской думы.
Политик также предположил, что дело возбуждено по инициативе его «преследователей», которые «занимают высокие чины и должности».
«Понимание от этого уголовного дела уже пришло: шито белыми нитками и так же развалится в суде, примитивная попытка дискредитировать меня. Топорно, грубо, цинично», — заключил Армен Бежанян.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что депутат и актёр поблагодарил оперативников, которые проводили обыск и изъятие предметов в его доме. Бежанян отметил, что сотрудники были деликатны по отношению к нему и его семье.