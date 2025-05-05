Депутат Армен Бежанян считает уголовное дело попыткой дискредитировать его

Об этом политик, также известный как актёр сериала «Реальные пацаны», сообщил утром 5 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в отношении Бежаняна было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр». 30 апреля в дом депутата приехали правоохранители и провели обыск.