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Андрей Травников поручил усилить профилактику пожаров в Новосибирской области

В области продолжает действовать особый противопожарный режим до 12 мая.

Источник: правительство Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании напомнил о высокой угрозе ландшафтных пожаров и поручил продолжить активную профилактическую работу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на благоприятный паводковый прогноз, риски природных возгораний остаются высокими. Он отметил, что нельзя полагаться только на погодные условия — важно продолжать профилактику на всех уровнях: от информирования населения до работы с муниципалитетами.

Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Он введен с 25 апреля и будет продолжаться до 12 мая. Такое решение принято из-за тёплой, сухой и ветреной погоды, которая повышает вероятность возникновения возгораний.

По информации начальника регионального управления МЧС Виктора Орлова, в Новосибирской области сохраняется экстренное предупреждение по высокой пожароопасности четвёртого класса. Спасатели ежедневно проводят проверки в муниципалитетах и садоводствах.

С начала действия режима зафиксировано девять лесных пожаров в трёх районах области. Все возгорания оперативно ликвидированы, действующих очагов на данный момент нет.