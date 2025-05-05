Андрей Травников поручил усилить профилактику пожаров в Новосибирской области

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на благоприятный паводковый прогноз, риски природных возгораний остаются высокими. Он отметил, что нельзя полагаться только на погодные условия — важно продолжать профилактику на всех уровнях: от информирования населения до работы с муниципалитетами.