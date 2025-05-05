Насколько казахстанцы доверяют Токаеву: опубликованы результаты соцопроса

Также важным индикатором общественных настроений, как отмечают в институте, является доверие населения к президенту страны. Так, согласно итогам исследования общественного мнения, 76,4% населения страны выразили доверие главе государства. Высокий уровень доверия президенту зафиксирован у молодежи — 84,6%, а также у женщин — 78,1% (мужчины — 74,5%). Уровень доверия среди сельских и городских жителей отличается несущественно — 76,8% и 76,1% соответственно.