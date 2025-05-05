Радий Хабиров сообщил о новом кадровом назначении в Башкирии

— Мы Марата Гайнулловича знаем, он руководителем Стерлитамакского колледжа был, деятельный человек, — отметил Радий Хабиров. — Это третий город по величине и один из флагманов нашей экономики. Вам сил, энергии, очень благодарен общественности и совету города Салавата, которые вас поддержали и предоставили кредит доверия.
Марат Гайнуллович Загидуллин родился 13 августа 1972 года. До назначения занимал должность директора ГБПОУ «Стерлитамакский политехнический колледж». Имеет педагогическое и экономическое высшее образование. За свои достижения в образовательной сфере имеет ряд наград: знаки «Отличник образования Республики Башкортостан» и «За социальное партнерство» президиума Центрального комитета профсоюза работников народного образования РФ.