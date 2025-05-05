Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров сообщил о новом кадровом назначении в Башкирии

В городе Салавате назначен новый глава администрации Марат Загидуллин. О кадровом назначении на оперативном совещании правительства Башкирии сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

— Мы Марата Гайнулловича знаем, он руководителем Стерлитамакского колледжа был, деятельный человек, — отметил Радий Хабиров. — Это третий город по величине и один из флагманов нашей экономики. Вам сил, энергии, очень благодарен общественности и совету города Салавата, которые вас поддержали и предоставили кредит доверия.

Марат Гайнуллович Загидуллин родился 13 августа 1972 года. До назначения занимал должность директора ГБПОУ «Стерлитамакский политехнический колледж». Имеет педагогическое и экономическое высшее образование. За свои достижения в образовательной сфере имеет ряд наград: знаки «Отличник образования Республики Башкортостан» и «За социальное партнерство» президиума Центрального комитета профсоюза работников народного образования РФ.