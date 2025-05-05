Радий Хабиров сообщил о новом кадровом назначении в Башкирии

— Мы Марата Гайнулловича знаем, он руководителем Стерлитамакского колледжа был, деятельный человек, — отметил Радий Хабиров. — Это третий город по величине и один из флагманов нашей экономики. Вам сил, энергии, очень благодарен общественности и совету города Салавата, которые вас поддержали и предоставили кредит доверия.