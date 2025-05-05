Ynet: кабинет Израиля одобрил план, допускающий оккупацию сектора Газа

Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в политической системе.
По словам этого источника, план будет включать, среди прочего, оккупацию сектора Газа и удержание территорий, перемещение населения анклава на юг для его защиты, лишение радикального движения ХАМАС возможности распределять гуманитарную помощь и мощные атаки на радикалов.
Как сообщил в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, «план включает захват и удержание территорий в Газе, перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов». «Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников», — добавил он, отметив, что «план полностью соответствует целям, озвученным премьер-министром Биньямином Нетаньяху в последние месяцы».
По словам Гендельмана, глава правительства на заседании военно-политического кабинета назвал этот план «реалистичным и эффективным», так как он «позволяет достичь двух главных целей — победить ХАМАС и вернуть заложников». Нетаньяху «подчеркнул, что в отличие от прежних операций, речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля», добавил советник офиса премьера.
Кабинет также подавляющим большинством поддержал возможность создания гуманитарного механизма распределения международной помощи в Газе при условии, что это «не позволит ХАМАС контролировать поставки и разрушит его административные возможности», продолжил Гендельман. «На заседании было отмечено, что на данном этапе в Газе сохраняется достаточный запас продовольствия», — добавил он.
По информации портала Ynet, заседание военно-политического кабинета продолжалось около семи часов.
Возобновление боевых действий
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции — освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.
Согласно последним данным, которые приводила израильская сторона, в настоящий момент радикалы удерживают в Газе 24 заложника и тела 35 погибших пленников.