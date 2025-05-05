Ynet: кабинет Израиля одобрил план, допускающий оккупацию сектора Газа

По словам Гендельмана, глава правительства на заседании военно-политического кабинета назвал этот план «реалистичным и эффективным», так как он «позволяет достичь двух главных целей — победить ХАМАС и вернуть заложников». Нетаньяху «подчеркнул, что в отличие от прежних операций, речь идет не о точечных рейдах, а о полном захвате территорий и установлении на них устойчивого контроля», добавил советник офиса премьера.