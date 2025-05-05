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Глава Самары Иван Носков: «На Ленинградке продолжаем наводить порядок»

В Самаре на улице Ленинградской выравнивают люки и плитку.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре решили наконец преобразить улицу Ленинградскую. Там очистили от мусора газоны, выравнивают люки, плитку, готовятся к подсеиванию травы и высадке цветов. О планах по приведению главной улицы города в порядок сообщил мэр Иван Носков в своем телеграм-канале.

«По итогам голосования по художественному оформлению Ленинградки выбран вариант размещения художественных репродукций старинных фотографий города. Наносить рисунки будет группа уличных художников», — написал глава Самары.

Работа уже началась: сначала отбирают фотографии, которые будут органично смотреться на поверхности распределительных шкафов, потом художники нарисуют эскизы, а после их утверждения перейдут к работам «на местности». Это будет уже после праздников.