Глава Самары Иван Носков: «На Ленинградке продолжаем наводить порядок»

В Самаре решили наконец преобразить улицу Ленинградскую. Там очистили от мусора газоны, выравнивают люки, плитку, готовятся к подсеиванию травы и высадке цветов. О планах по приведению главной улицы города в порядок сообщил мэр Иван Носков в своем телеграм-канале.
«По итогам голосования по художественному оформлению Ленинградки выбран вариант размещения художественных репродукций старинных фотографий города. Наносить рисунки будет группа уличных художников», — написал глава Самары.
Работа уже началась: сначала отбирают фотографии, которые будут органично смотреться на поверхности распределительных шкафов, потом художники нарисуют эскизы, а после их утверждения перейдут к работам «на местности». Это будет уже после праздников.