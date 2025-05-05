Трамп заявил об очень хороших разговорах по РФ и Украине за выходные

Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные провел «очень хорошие» разговоры по вопросам России и Украины. Однако в интервью NBC News он подчеркнул, что Вашингтон не станет бесконечно играть роль посредника и выразил сомнение в способности Киева и Москвы прийти к компромиссу. По словам Трампа, дальнейшие шаги США и введение санкций против России будут зависеть от ее позиции на переговорах.
США в минувшие выходные провели «очень хорошие» разговоры по России и Украине, сообщил Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня на самом деле», — сказал Трамп журналистам, встречавшим его в Белом доме.
При этом он добавил, что между Москвой и Киевом «много ненависти». Президент США неоднократно говорил о взаимной неприязни между РФ и Украиной (а также лидерами этих стран) как о препятствии в процессе достижения мира.
Кроме того, Трамп заявил об идущих переговорах с Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали. Он отметил, что пока не думал о возможной встрече с президентом РФ, которая, как предполагалось, могла состояться в мае в Саудовской Аравии.
Отвечая на вопрос об уступках, на которые должны пойти стороны конфликта, Трамп заявил, что «России придется отказаться от [претензий на] всю Украину».
«Потому что России нужна вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас; России нужна вся Украина. И если бы не я, они бы продолжали», — заявил президент США.
Он не смог однозначно ответить на вопрос журналистов, есть ли недопонимание между ним и Путиным.
«Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно — его амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс», — ответил Трамп.
Он также рассказал о просьбах европейских лидеров позвонить президенту РФ.
«Вы знаете, что лидеры Евросоюза столько раз просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп.
По словам президента США, Путин «им не перезванивал».
Трамп также заявил, что дальнейшие действия США по санкциям в отношении России будут зависеть от позиции Москвы по урегулированию.
«Это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению. Мы думаем, что мы уже близки к этому, и мы спасем многих людей от гибели», — сказал американский лидер.
Ранее сенатор Линдси Грэм представил законопроект, предполагающий введение первичных и вторичных санкций против России в случае отказа от соглашения о прекращении огня с Украиной. В частности, документ предусматривает установление 500-процентных пошлин для государств, продолжающих импортировать российские энергоресурсы и другие товары, включая нефть, газ и уран.
Урегулирование конфликта на Украине является одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа, который неоднократно возлагал ответственность за конфликт на экс-президента США Джо Байдена и его демократическую администрацию.
Первоначально Трамп обещал добиться прекращения боевых действий в течение 24 часов, однако сроки реализации этого обещания впоследствии неоднократно сдвигались. После возвращения в Белый дом администрация Трампа инициировала ряд контактов с представителями Киева и Москвы.
Ранее в апреле Белый дом заявил, что Трамп «разочарован» как в украинском, так и в российском руководстве. Вашингтон пригрозил отказом от дальнейшего посредничества, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в ближайшее время.