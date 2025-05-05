Полпред в УрФО Жога напомнил о вкладе екатеринбуржцев в Победу

Ранее Артем Жога рассказал о выставке трофейной техники НАТО, которая открылась в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге. В первые два дня работы экспозиции ее посетило около 30 тыс. человек. А за четыре майских дня пришло почти 55 тыс. человек.