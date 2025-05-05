Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред в УрФО Жога напомнил о вкладе екатеринбуржцев в Победу

Представитель президента в УрФО Жога возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести».

Источник: предоставлено пресс-службой полпредства

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога возложил цветы к стеле мемориала «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге и напомнил о вкладе горожан в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Великая Отечественная война потребовала консолидации всего общества. Жители Свердловска и Свердловской области, как и вся страна, приложили огромные усилия для надежной работы тыла. Их работа во многом обеспечила Победу в Великой Отечественной войне», — заявил Артем Жога.

Полпред также напомнил, что в годы войны на уральских заводах денно и нощно трудились, стоя за станками, рабочие, студенты, школьники, а уральские предприятия выпускали эшелоны техники и боеприпасов для фронта.

Ранее Артем Жога рассказал о выставке трофейной техники НАТО, которая открылась в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге. В первые два дня работы экспозиции ее посетило около 30 тыс. человек. А за четыре майских дня пришло почти 55 тыс. человек.