Полпред в УрФО Жога напомнил о вкладе екатеринбуржцев в Победу

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога возложил цветы к стеле мемориала «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге и напомнил о вкладе горожан в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.
«Великая Отечественная война потребовала консолидации всего общества. Жители Свердловска и Свердловской области, как и вся страна, приложили огромные усилия для надежной работы тыла. Их работа во многом обеспечила Победу в Великой Отечественной войне», — заявил Артем Жога.
Полпред также напомнил, что в годы войны на уральских заводах денно и нощно трудились, стоя за станками, рабочие, студенты, школьники, а уральские предприятия выпускали эшелоны техники и боеприпасов для фронта.
Ранее Артем Жога рассказал о выставке трофейной техники НАТО, которая открылась в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге. В первые два дня работы экспозиции ее посетило около 30 тыс. человек. А за четыре майских дня пришло почти 55 тыс. человек.