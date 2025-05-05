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Bild узнал, что Писториус останется министром обороны в новом кабмине ФРГ

В новом правительстве ФРГ пост министра обороны сохранится за прежним главой военного ведомства Борисом Писториусом. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

Источник: Reuters

По данным издания, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список своих представителей, которые займут семь министерских постов в коалиционном правительстве. Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) одобрили кандидатуру 65-летнего министра обороны.

«Борис Писториус остается министром обороны. Самый популярный политик Германии должен сделать бундесвер пригодным к войне», — написал Bild.

В апреле блоку ХДС/ХСС удалось договориться с СДПГ о коалиционном соглашении, чтобы сформировать новое немецкое правительство. Во вторник, 6 мая, как ожидается, состоится заседание бундестага, на котором назовут имя нового канцлера Германии.

Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. На них одержал победу блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), немецкие правые набрали рекордные для себя 20,8% голосов. Находящаяся у власти СДПГ заняла только третье место с наихудшим за всю свою историю результатом — 16,4% голосов.

Ранее в апреле в бундесвере заявили, что вооруженные силы Германии должны быть приведены к боеготовности за четыре года. Тогда же вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин будет увеличивать расходы на оборону. Одно из направлений — привлечение граждан на военную службу.