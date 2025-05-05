Bild узнал, что Писториус останется министром обороны в новом кабмине ФРГ

Ранее в апреле в бундесвере заявили, что вооруженные силы Германии должны быть приведены к боеготовности за четыре года. Тогда же вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин будет увеличивать расходы на оборону. Одно из направлений — привлечение граждан на военную службу.