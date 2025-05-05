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Владимир Шнипко переназначен министром энергетики и ЖКХ Омской области

Он был назначен на этот пост в 2022 году.

Источник: Om1 Омск

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко продолжит исполнять свои обязанности на этом посту ещё один год. Соответствующее распоряжение подписано и. о. губернатора Омской области Дмитрием Ушаковым и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Шнипко назначен министром сроком на один год с 3 мая 2025 года.

Владимир Шнипко возглавляет министерство с 2022 года, а в ноябре 2023-го его переназначил на должность новый губернатор Виталий Хоценко. В апреле 2025 года в министерстве появился новый заместитель Шнипко — Анатолий Бебякин.