Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский завод «Волгабурмаш» подпал под санкции Украины

Самарское АО «Волгабурмаш» включено в список из 81 компании, в отношении которых Украина ввела санкции. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны 1 мая.

Под санкции вместе с «Волгабурмашем» подпали в том числе «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский электродный завод, Мелитопольский завод автотракторных запчастей, Российский союз промышленников и предпринимателей, ряд других промышленных предприятий, фонды, занимающиеся проектами в социальной сфере и помощью военнослужащим, волонтерские и ветеранские организации.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений и т. д.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что «Волгабурмаш» активно наращивает экспорт в Евросоюз в то время, как его украинский конкурент «Дрогобычский долотный завод» подвергается ракетным атакам.

Напомним, ранее «Волгабурмаш» и Дрогобычский долотный завод, а также екатеринбургский «Уралбурмаш» входили в «ВБМ-групп» Андрея Ищука. В 2008 г. «ВБМ-групп» обанкротилась, и активы перешли новым собственникам. При этом в 2013 г. появлялась информация, что Ищук выкупил активы завода в Дрогобыче. Данных о том, кому сейчас принадлежит предприятие, в открытых источниках нет.

«Волгабурмаш» производит буровые долота для добычи минеральных ресурсов. Предприятие контролируется группой закрытых паевых инвестиционных фондов. В марте директором завода был назначен бывший руководитель «Средневолжской газовой компании» Иван Аветисян.

Ранее ряд самарских предприятий подпали под санкции Евросоюза и США, в том числе РКЦ «Прогресс», Самарский электромеханический завод, Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы.