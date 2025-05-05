Самарский завод «Волгабурмаш» подпал под санкции Украины

Под санкции вместе с «Волгабурмашем» подпали в том числе «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский электродный завод, Мелитопольский завод автотракторных запчастей, Российский союз промышленников и предпринимателей, ряд других промышленных предприятий, фонды, занимающиеся проектами в социальной сфере и помощью военнослужащим, волонтерские и ветеранские организации.
Санкции введены сроком на 10 лет. Они включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений
Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что «Волгабурмаш» активно наращивает экспорт в Евросоюз в то время, как его украинский конкурент «Дрогобычский долотный завод» подвергается ракетным атакам.
Напомним, ранее «Волгабурмаш» и Дрогобычский долотный завод, а также екатеринбургский «Уралбурмаш» входили в «ВБМ-групп» Андрея Ищука. В 2008 г. «ВБМ-групп» обанкротилась, и активы перешли новым собственникам. При этом в 2013 г. появлялась информация, что Ищук выкупил активы завода в Дрогобыче. Данных о том, кому сейчас принадлежит предприятие, в открытых источниках нет.
«Волгабурмаш» производит буровые долота для добычи минеральных ресурсов. Предприятие контролируется группой закрытых паевых инвестиционных фондов. В марте директором завода был назначен бывший руководитель «Средневолжской газовой компании» Иван Аветисян.
Ранее ряд самарских предприятий подпали под санкции Евросоюза и США, в том числе РКЦ «Прогресс», Самарский электромеханический завод, Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы.