Самарский завод «Волгабурмаш» подпал под санкции Украины

Напомним, ранее «Волгабурмаш» и Дрогобычский долотный завод, а также екатеринбургский «Уралбурмаш» входили в «ВБМ-групп» Андрея Ищука. В 2008 г. «ВБМ-групп» обанкротилась, и активы перешли новым собственникам. При этом в 2013 г. появлялась информация, что Ищук выкупил активы завода в Дрогобыче. Данных о том, кому сейчас принадлежит предприятие, в открытых источниках нет.