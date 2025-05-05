Ковидные ограничения ущемляют права красноярцев, считает депутат Горсовета Иван Петров

«Представители ЛДПР не раз жёстко высказывались на эту тему. Отмена ограничений стала неотъемлемой частью их повестки. Создаётся ощущение, что нынешнее положение дел всех вполне устраивает. И даёт повод говорить о том, что они и рады бы проявить протестную активность, да руки связаны», — резюмировал эксперт.