Ковидные ограничения ущемляют права красноярцев, считает депутат Горсовета Иван Петров

Напомним, что согласно указу пятилетней давности красноярцам запрещено проводить акции, митинги и любые другие собрания. Однако, как указал депутат, правила не распространяются на мероприятия, которые организует краевая и муниципальная власть.
Депутат Иван Петров возмущён самоуправством властей, которые по своему усмотрению решают, кому можно проводить собрания, а кто такого права не имеет. По мнению политика, это является прямым нарушением Конституции РФ.
«ЛДПР — вторая партия в России, нас поддерживают миллионы граждан, за нами — десятки тысяч красноярцев. Как говорит Леонид Слуцкий, сегодня как никогда прежде мы чувствуем поддержку народа. Я добьюсь соблюдения конституционных прав своих земляков», — заявил депутат.
Петров подчеркнул, что, ссылаясь на ковидные ограничения, региональные власти заблокировали десятки мероприятий, которые планировали провести сторонники ЛДПР. Особенно возмутительным это представляется накануне празднования 80-летия Победы.
Красноярский политолог Александр Чернявский назвал действующие ковидные ограничения явным анахронизмом, отмечая, что Красноярский край остаётся в числе единичных регионов, где они ещё не отменены.
«Представители ЛДПР не раз жёстко высказывались на эту тему. Отмена ограничений стала неотъемлемой частью их повестки. Создаётся ощущение, что нынешнее положение дел всех вполне устраивает. И даёт повод говорить о том, что они и рады бы проявить протестную активность, да руки связаны», — резюмировал эксперт.