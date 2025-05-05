Иран готов к переговорам по ядерным вопросам с США и «евротройкой»

1 мая в Министерстве иностранных дел Омана заявили, что запланированный на 3 мая четвертый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном был перенесен по «логистическим причинам». Глава оманского МИДа сообщал, что новую дату встречи объявят позже. Reuters со ссылкой на источник сообщало, что новая дата будет назначена «в зависимости от подхода США».