Bloomberg: Маск предложил заменить ряд госслужащих на ИИ

С предложением внедрить в работу правительства ИИ и избавиться от части чиновников Маск выступил на закрытой сессии глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз. По данным американского информагентства, Маск считает, что привлечение к выполнению обязанностей государственных служащих искусственного интеллекта сделает работу правительства США более результативной. По оценке главы DOGE, сейчас правительство Штатов работает неэффективно, пишут «Ведомости».
Участники сессии также обсудили функционирование предприятий Маска SpaceX и Neuralink.
Маск еще на старте своей работы в команде президента США Дональда Трампа заявил, что постарается исключить из американского правительства непродуктивно функционирующие департаменты и отделы. 29 апреля CNN рассказал, что с февраля были отправлены в отставку не менее 121 тыс. специалистов из федеральных служб. По информации телеканала, такого количества увольнений не было зафиксировано ни в одной другой сфере деятельности в 2025 году.
Сокращение количества чиновников почти во всех ведомствах одобрил американский лидер Дональд Трамп. Для реорганизации федеральных служб и был образован DOGE. Департамент эффективности по распоряжению Илона Маска направлял чиновникам уведомления об увольнении, хотя у ведомства не было таких полномочий. Деятельность миллиардера вызвала серию протестов, которые выразились в том числе в отказе от продукции Tesla. 23 апреля агентство Associated Press писало, что Илон Маск намерен свернуть деятельность в DOGE на фоне падения прибыли компании.