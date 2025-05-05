Bloomberg: Маск предложил заменить ряд госслужащих на ИИ

Маск еще на старте своей работы в команде президента США Дональда Трампа заявил, что постарается исключить из американского правительства непродуктивно функционирующие департаменты и отделы. 29 апреля CNN рассказал, что с февраля были отправлены в отставку не менее 121 тыс. специалистов из федеральных служб. По информации телеканала, такого количества увольнений не было зафиксировано ни в одной другой сфере деятельности в 2025 году.