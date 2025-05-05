Лукашенко оценил силовиков, о чьих подвигах нельзя говорить публично

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград, которая состоялась в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, оценил силовиков, о чьих подвигах нельзя говорить публично, передает БелТА.
— Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно, — заявил глава государства.
По словам президента Беларуси, люди в погонах всегда находятся на боевом посту. Он уточнил, что в числе награжденных медалями и орденами как всегда немало представителей силового блока Беларуси.
— О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, — герои. Спасибо вам за службу, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про умную аналитику и хлесткую публицистику в СМИ Беларуси.
Тем временем Путин оценил белорусский шоколад, подаренный ему Лукашенко.
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