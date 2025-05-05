Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Украина получит дополнительные ЗРК Patriot

Израиль передаст Украине одну систему ПВО Patriot. Кроме того, западные союзники пытаются склонить Германию или Грецию отправить Киеву еще один ЗРК, пишет The New York Times со ссылкой на четырех бывших и нынешних американских чиновников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Речь идет об устаревшем зенитно-ракетном комплексе Patriot, который сейчас проходит ремонт в Израиле и будет доставлен на Украину к лету. Решение о передаче этого ЗРК Киеву было принято администрацией Джо Байдена в сентябре, до ноябрьских выборов президента в США, говорится в статье.

По словам одного из чиновников, сейчас Украина располагает восьмью ЗРК Patrtiot, но функционируют только шесть. Две системы находятся на ремонте. С учетом комплексов, которые передаст Израиль и Германия или Греция, у Украины будет 10 систем Patriot, и они в основном применяются для защиты Киева.

По американским правилам экспорта секретного оборонного оборудования, США должны одобрять любые поставки ракетных комплексов Patriot американского производства на Украину, даже если они поступают через другие страны, уточняет NYT.

Стоимость создания системы Patriot составляет как минимум 1 млрд долларов, ЗРК обслуживают около 90 военнослужащих. Сейчас во всем мире эксплуатируется около 186 систем Patriot: США владеют примерно третью из них, остальные находятся в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В Европе, согласно статье, расположено 40 ЗРК Patriot, включая восемь украинских. В Германии и Греции размещено в общей сложности 15 систем Patriot.