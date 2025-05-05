NYT: Украина получит дополнительные ЗРК Patriot

Речь идет об устаревшем зенитно-ракетном комплексе Patriot, который сейчас проходит ремонт в Израиле и будет доставлен на Украину к лету. Решение о передаче этого ЗРК Киеву было принято администрацией Джо Байдена в сентябре, до ноябрьских выборов президента в США, говорится в статье.
По словам одного из чиновников, сейчас Украина располагает восьмью ЗРК Patrtiot, но функционируют только шесть. Две системы находятся на ремонте. С учетом комплексов, которые передаст Израиль и Германия или Греция, у Украины будет 10 систем Patriot, и они в основном применяются для защиты Киева.
По американским правилам экспорта секретного оборонного оборудования, США должны одобрять любые поставки ракетных комплексов Patriot американского производства на Украину, даже если они поступают через другие страны, уточняет NYT.
Стоимость создания системы Patriot составляет как минимум 1 млрд долларов, ЗРК обслуживают около 90 военнослужащих. Сейчас во всем мире эксплуатируется около 186 систем Patriot: США владеют примерно третью из них, остальные находятся в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В Европе, согласно статье, расположено 40 ЗРК Patriot, включая восемь украинских. В Германии и Греции размещено в общей сложности 15 систем Patriot.