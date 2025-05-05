NYT: Украина получит дополнительные ЗРК Patriot

По словам одного из чиновников, сейчас Украина располагает восьмью ЗРК Patrtiot, но функционируют только шесть. Две системы находятся на ремонте. С учетом комплексов, которые передаст Израиль и Германия или Греция, у Украины будет 10 систем Patriot, и они в основном применяются для защиты Киева.