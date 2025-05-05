СМИ: Трамп пожаловался на «дороговизну» сохранения американских баз в Азии

Более того, сама целесообразность нахождения американских военных в Азии вызывает сомнения, пишет Джеффри Сакс в статье для The Star. О напоминает, что за последние 1000 лет Китай ни разу не пытался напасть на Японию, тогда как Япония предприняла как минимум четыре попытки захватить Китай. Что касается Кореи, то Китай в конце 1950 года вступил в войну на стороне Северной Кореи, исключительно чтобы противостоять американским войскам, продвигавшимся на север к китайской границе.