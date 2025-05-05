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СМИ: Трамп пожаловался на «дороговизну» сохранения американских баз в Азии

Президент США Дональд Трамп снова пожаловался на то, что американские военные базы в Азии обходятся Соединенным Штатам «слишком дорого», и призвал азиатские страны платить больше за размещение американских военнослужащих на своей территории.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Трампа, США оказывают этим странам «большую услугу», обеспечивая их безопасность на фоне угроз со стороны Китая, пишет The Star. В Южной Корее дислоцируются около 30 000 американских солдат. В Японии, по данным South China Morning Post, находится самое крупное военное присутствие США за рубежом: на базах по всей стране проходят службу примерно 53 000 военнослужащих.

В соответствии с действующим до начала 2027 года соглашением, Япония ежегодно выплачивает США на покрытие расходов по базам в среднем 1,4 млрд долларов. Во время первого президентства Трамп потребовал от Японии увеличить этот «взнос» до 8 млрд долларов, напоминает SCMP. В апреле этого года Трамп вновь заговорил о наращивании расходов азиатскими союзниками.

В Японии уже призвали отвергнуть эти призывы Трампа.

Япония и так платит на оборону более чем достаточно. Мы должны решительно отклонить просьбу США увеличить расходы на содержание американских баз.

Сейдзи Маэхара
сопредседатель оппозиционной «Партии инноваций Японии», экс-министр иностранных дел Японии

Более того, сама целесообразность нахождения американских военных в Азии вызывает сомнения, пишет Джеффри Сакс в статье для The Star. О напоминает, что за последние 1000 лет Китай ни разу не пытался напасть на Японию, тогда как Япония предприняла как минимум четыре попытки захватить Китай. Что касается Кореи, то Китай в конце 1950 года вступил в войну на стороне Северной Кореи, исключительно чтобы противостоять американским войскам, продвигавшимся на север к китайской границе.

По мнению Сакса, американские базы в Индо-Тихоокеанском регионе предназначены не для защиты Японии или Южной Кореи, а для демонстрации мощи США.

Для обеспечения региональной безопасности, на его взгляд, необходимы не военные базы и присутствие США, а договоренности всех ключевых региональных акторов, включая Китай, Японию, Россию, Северную и Южную Кореи. У США около 750 военных баз примерно в 80 странах. Поскольку Трамп ищет способы сэкономить федеральные средства, закрытие этих баз стало бы отличным началом, счиитает автор.