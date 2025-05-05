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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 5 мая: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин готовится к напряженному графику предстоящих международных встреч в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У президента будет много двусторонних встреч со всеми протокольными мероприятиями, большое количество гостей.

В Кремле пока не располагают информацией, будут ли военные Народной Армии КНДР участвовать в Параде Победы 9 мая в Москве.

Владимир Путин пока не планирует каких-либо поездок на Ближний Восток.

Кремль считает востребованной встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Но она должна быть хорошо подготовлена.

Это требует усилий на разных уровнях, требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Кремль не знаком с содержанием соглашения между Киевом и Вашингтоном по минералам.

Здесь нужно анализировать само соглашение. Я, честно говоря, не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль надеется, что Пакистан и Индия смогут договориться о том, чтобы «понизить градус напряжения на границе».

Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе [Индии и Пакистана]. Индия — наш стратегический партнер, Пакистан также является нашим партнером во многих делах. И мы дорожим отношениями и с Нью-Дели, и с Исламабадом.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия готова к взаимовыгодным отношениям с любыми странами, в том числе и с Германией, где меняется правительство.

РФ не будет вмешиваться в ситуацию с признанием «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, это внутреннее дело ФРГ.

В Европе видны достаточно существенные проявления неонацизма, многие в ЕС это понимают и боятся этого.

Жители Румынии были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого ими кандидата в президенты.

Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной. В любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят — вот это можно констатировать однозначно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

5 мая Владимир Путин проведет встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. Также у президента запланирован международный телефонный разговор.