Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 5 мая: главное

Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе [Индии и Пакистана]. Индия — наш стратегический партнер, Пакистан также является нашим партнером во многих делах. И мы дорожим отношениями и с Нью-Дели, и с Исламабадом.