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Соглашение между США и Украиной и ситуация вокруг АдГ. Темы брифинга Пескова

Признание «Альтернативы для Германии» (АдГ) экстремистской партией, соглашение между США и Украиной по минералам, а также обострение между Индией и Пакистаном стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 5 мая встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Другие встречи будут закрытого характера.

Путин готовится к напряженному графику предстоящих международных встреч в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

У него будет «очень много двусторонних встреч — официальные визиты, непосредственно День Победы со всеми протокольными мероприятиями, большое количество гостей».

У российского лидера в графике пока нет поездки на Ближний Восток в середине мая.

Встреча Путина и президента США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена: «Пока какой-то конкретики на этот счет нет».

О ситуации вокруг АдГ

Россия не будет предпринимать никаких шагов в связи с признанием «Альтернативы для Германии» экстремистской партией: «Это можно воспринимать так: с одной стороны, это внутреннее дело Германии, и мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться».

Европа вводит рестрикции в отношении политических сил, «которые не укладываются со своими убеждениями» в мейнстрим.

Об обострении между Индией и Пакистаном

Россия «с большой тревогой следит» за напряженной атмосферой на границе Индии с Пакистаном.

Кремль надеется, что Индия и Пакистан смогут «договориться о мерах, чтобы понизить градус напряжения на границе».

О соглашении между США и Украиной

В Кремле не знакомы с содержанием соглашения между Украиной и США по минералам: «Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно, пока не совсем понятно, о чем идет речь».

О выборах в Румынии

Жители Румынии были лишены возможности голосовать за предпочитаемого ими кандидата в президенты: «Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной».

О неонацизме

В Европе видны «достаточно существенные» проявления неонацизма, многие в ЕС это понимают и боятся этого: «Борьба с этими проявлениями должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях».

О новом канцлере ФРГ

Россия будет смотреть на действия нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, но тот не проявлял желания нормализовать отношения: «Мы слышали ряд заявлений, которые он делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений».

Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми странами, в том числе Германией: «И готовы развивать эти отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы сами эти страны».

О военных КНДР

Кремль пока не располагает информацией о возможности награждения Путиным военных из КНДР за курскую операцию или их участия в параде в День Победы: «Как только она у меня появится, я поделюсь с вами».