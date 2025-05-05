Соглашение между США и Украиной и ситуация вокруг АдГ. Темы брифинга Пескова

Россия не будет предпринимать никаких шагов в связи с признанием «Альтернативы для Германии» экстремистской партией: «Это можно воспринимать так: с одной стороны, это внутреннее дело Германии, и мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться».