Соглашение между США и Украиной и ситуация вокруг АдГ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 5 мая встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Другие встречи будут закрытого характера.
Путин готовится к напряженному графику предстоящих международных встреч в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
У него будет «очень много двусторонних встреч — официальные визиты, непосредственно День Победы со всеми протокольными мероприятиями, большое количество гостей».
У российского лидера в графике пока нет поездки на Ближний Восток в середине мая.
Встреча Путина и президента США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена: «Пока какой-то конкретики на этот счет нет».
О ситуации вокруг АдГ
Россия не будет предпринимать никаких шагов в связи с признанием «Альтернативы для Германии» экстремистской партией: «Это можно воспринимать так: с одной стороны, это внутреннее дело Германии, и мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться».
Европа вводит рестрикции в отношении политических сил, «которые не укладываются со своими убеждениями» в мейнстрим.
Об обострении между Индией и Пакистаном
Россия «с большой тревогой следит» за напряженной атмосферой на границе Индии с Пакистаном.
Кремль надеется, что Индия и Пакистан смогут «договориться о мерах, чтобы понизить градус напряжения на границе».
О соглашении между США и Украиной
В Кремле не знакомы с содержанием соглашения между Украиной и США по минералам: «Не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно, пока не совсем понятно, о чем идет речь».
О выборах в Румынии
Жители Румынии были лишены возможности голосовать за предпочитаемого ими кандидата в президенты: «Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной».
О неонацизме
В Европе видны «достаточно существенные» проявления неонацизма, многие в ЕС это понимают и боятся этого: «Борьба с этими проявлениями должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях».
О новом канцлере ФРГ
Россия будет смотреть на действия нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, но тот не проявлял желания нормализовать отношения: «Мы слышали ряд заявлений, которые он делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений».
Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми странами, в том числе Германией: «И готовы развивать эти отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы сами эти страны».
О военных КНДР
Кремль пока не располагает информацией о возможности награждения Путиным военных из КНДР за курскую операцию или их участия в параде в День Победы: «Как только она у меня появится, я поделюсь с вами».