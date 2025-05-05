Reuters: союзники Киева хотят отправить Украине системы Patriot

Ранее газета New York Times сообщала, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции. По данным издания, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей.
«Западные союзники Украины обсуждают поставку Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, нацелены достичь соглашения до саммита НАТО в июне», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что потенциальными поставщиками систем выступают в том числе США и Греция.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.