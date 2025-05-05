Полковник Ходаренок: в случае провокации 9 Мая Киев будет превращен в развалины

В арсенале украинской армии, надо заметить, есть средства поражения, в зоне досягаемости которых находится Москва в целом и Красная площадь в частности. К таковым относятся многочисленные БЛА самолетного типа, оперативно-тактические ракетные комплексы «Гром» и «Сапсан», дозвуковые крылатые ракеты типа «Нептун». Следует учесть, что этот удар может быть массированным. То есть в налете на Москву гипотетически могут принять участие сотни и даже тысячи БЛА, крылатых и баллистических ракет.