SHOT: ВСУ пытались прорвать границу в районе Теткино Курской области

По данным канала, часть техники и личного состава ВСУ уничтожили еще ночью при попытке приблизиться к линии соприкосновения. Наступление началось вечером после массированной артиллерийской подготовки и ударов FPV-дронов по Теткино. После этого с территории Сумской области, со стороны сел Дорошовка и Бояро-Лежачи, в направлении границы выдвинулись две бронегруппы ВСУ численностью не менее роты каждая. Их встретили бойцы российских войск и подразделения Погранслужбы ФСБ в Глушковском районе, начались бои.