РФ и Азербайджан ведут диалог по возобновлению работы Русского дома в Баку

В феврале руководство Россотрудничества заявило, что вынуждено приостановить деятельность Русского дома в Баку в связи с требованием МИД Азербайджана принять меры по освобождению помещения в центре города. Формальным поводом для такого требования стало отсутствие у Русского дома в Баку регистрации в качестве юридического лица, что необходимо по местному законодательству. Кроме того, 24 февраля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило деятельность. По его словам, российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.