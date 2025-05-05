Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ и Азербайджан ведут диалог по возобновлению работы Русского дома в Баку

БАКУ, 5 мая. /ТАСС/. Россия и Азербайджан обсуждают возможность возобновления деятельности Русского дома в Баку. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью YouTube-каналу LIVETVAZ.

Источник: РИА "Новости"

«По требованию азербайджанской стороны Русский дом свою деятельность прекратил. Но, как мне кажется, у нас начался позитивный диалог по этому вопросу. Ведется обсуждение также и по вопросу работы агентства Sputnik», — отметил посол. Москва рассчитывает на поиск взаимоприемлемого решения, добавил Евдокимов.

В феврале руководство Россотрудничества заявило, что вынуждено приостановить деятельность Русского дома в Баку в связи с требованием МИД Азербайджана принять меры по освобождению помещения в центре города. Формальным поводом для такого требования стало отсутствие у Русского дома в Баку регистрации в качестве юридического лица, что необходимо по местному законодательству. Кроме того, 24 февраля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратило деятельность. По его словам, российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.