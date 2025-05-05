В Казахстане госпитализировали жену первого президента Назарбаева

Саре Назарбаевой 84 года. В брак с Нурсултаном Назарбаевым, который был президентом Казахстана с 1991 по 2019 год, она вступила в 1962 году. В 2023 году господин Назарбаев опубликовал мемуары, в которых рассказал о второй жене Асель Исабаевой. Они вступили в брак по мусульманскому обряду в 1999 году.