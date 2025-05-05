Стала известна дата возвращения Вучича к обязанностям

Вучич почувствовал недомогание во время визита в США, где планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако ему потребовалась помощь врачей, после консультации он отправился в Сербию. Политик был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде.