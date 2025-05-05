Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов для расширения операции в Газе

В конце апреля апреля израильские официальные лица сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить конфликт в секторе Газа к октябрю. При этом ЦАХАЛ намерен ужесточить ход боевых действий. Израиль возобновил удары по Палестине 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь.