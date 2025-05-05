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Reuters узнал об отказе Афин передавать Киеву ЗРК Patriot

Греция не планирует поставки Киеву дополнительных ЗРК Patriot, заявил Reuters источник в правительстве страны. Собеседник агентства таким образом опроверг информацию, что Украина может получить системы ПВО от Греции до саммита НАТО в конце июня.

Источник: AP 2024

О том, что западные союзники обсуждают возможность передать Киеву дополнительные Patriot из арсенала Греции и США, ранее также сообщил Reuters со ссылкой на свои источники.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001 году Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

Первые Patriot поступили на вооружение Украины в апреле 2023 года. С того времени Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении ЗРК американского производства. В марте 2024 года президент страны Владимир Зеленский рассказал, что для защиты промышленных объектов Украины требуется еще пять-семь таких систем.

В апреле 2025 года Зеленский заявил телеканалу CBS, что его правительство готово приобрести десять комплексов, чтобы усилить национальную систему ПВО против баллистических ракет. Однако Киев никак не может договориться с Вашингтоном о новых поставках, пожаловался тогда украинский президент.

Москва многократно осуждала поставки военной техники с Запада на Украину. При этом в Кремле много раз заявляли, что военная помощь Киеву не изменит цели и ход спецоперации, но затянет ее время.