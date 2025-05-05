Reuters узнал об отказе Афин передавать Киеву ЗРК Patriot

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001 году Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.