ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001 году Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.
Первые Patriot поступили на вооружение Украины в апреле 2023 года. С того времени Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении ЗРК американского производства. В марте 2024 года президент страны Владимир Зеленский рассказал, что для защиты промышленных объектов Украины требуется еще пять-семь таких систем.
В апреле 2025 года Зеленский заявил телеканалу CBS, что его правительство готово приобрести десять комплексов, чтобы усилить национальную систему ПВО против баллистических ракет. Однако Киев никак не может договориться с Вашингтоном о новых поставках, пожаловался тогда украинский президент.
Москва многократно осуждала поставки военной техники с Запада на Украину. При этом в Кремле много раз заявляли, что военная помощь Киеву не изменит цели и ход спецоперации, но затянет ее время.