Песков: избирателей в Румынии лишили права отдать свой голос за кого они хотят

«В нынешних условиях и в достаточно турбулентной обстановке в Восточной Европе сложно прогнозировать что-либо. Однако тенденции в самой Румынии и в соседних странах указывают на то, что власти страны при поддержке из Брюсселя могут пойти на любые шаги. Хотя и следует принимать во внимание также и резкую оценку ситуации в стране со стороны администрации Трампа. Это может послужить сдерживающим фактором», — сказала Бодиштяну.