The Times of Israel: Израиль назвал условие расширения операции в Газе

По словам военного источника, если соглашение не будет достигнуто к завершению визита Дональда Трампа в регион, операция ЦАХАЛа «начнется с большой интенсивностью и не прекратится, пока все ее цели не будут достигнуты». При этом в любое случае, уточнил собеседник издания, Израиль оставит за собой контроль над буферной зоной вокруг сектора Газа.