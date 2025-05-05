Евросоюз обеспокоен планами Израиля занять весь сектор Газа

Аль-Ануни продолжил, что необходимо немедленно восстановить доступ к гуманитарной помощи и обеспечить ее распределение, а также возобновить электроснабжение Газы. По его словам, ситуация достигла критической точки. Он также добавил, что снятие блокады с Газы позволит вновь наладить поставки гуманитарной помощи в широком масштабе.