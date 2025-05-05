Евросоюз обеспокоен планами Израиля занять весь сектор Газа

Он отметил, что подобное расширение операции Израиля приведет к увеличению числа жертв и усилит страдания палестинцев в Газе. Аль-Ануни призвал руководство Израиля проявить максимальную сдержанность.
Аль-Ануни продолжил, что необходимо немедленно восстановить доступ к гуманитарной помощи и обеспечить ее распределение, а также возобновить электроснабжение Газы. По его словам, ситуация достигла критической точки. Он также добавил, что снятие блокады с Газы позволит вновь наладить поставки гуманитарной помощи в широком масштабе.
Ранее представители израильского руководства сообщили агентству Associated Press, что одобренные кабинетом безопасности планы военной операции в секторе Газа предполагают установление полного военного контроля над всей его территорией и ее дальнейшее удержание.
ЦАХАЛ планирует активно атаковать позиции группировки ХАМАС и препятствовать ее участию в распределении гуманитарной помощи в Газе. Источники Associated Press рассказали, что главной целью является достижение окончательной победы над ХАМАС и освобождение заложников.