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Евросоюз обеспокоен планами Израиля занять весь сектор Газа

ЕС выразил обеспокоенность планами Израиля по размещению вооруженных сил на всей территории сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Он отметил, что подобное расширение операции Израиля приведет к увеличению числа жертв и усилит страдания палестинцев в Газе. Аль-Ануни призвал руководство Израиля проявить максимальную сдержанность.

Представитель главы дипломатии ЕС привел слова Кайи Каллас о том, что только переговоры могут стать решением конфликта, и акцентировал внимание на важности прекращения огня. Он подчеркнул, что это поможет освобождению заложников ХАМАС и к завершению боевых действий, пишет «Интерфакс».

Аль-Ануни продолжил, что необходимо немедленно восстановить доступ к гуманитарной помощи и обеспечить ее распределение, а также возобновить электроснабжение Газы. По его словам, ситуация достигла критической точки. Он также добавил, что снятие блокады с Газы позволит вновь наладить поставки гуманитарной помощи в широком масштабе.

Ранее представители израильского руководства сообщили агентству Associated Press, что одобренные кабинетом безопасности планы военной операции в секторе Газа предполагают установление полного военного контроля над всей его территорией и ее дальнейшее удержание.

ЦАХАЛ планирует активно атаковать позиции группировки ХАМАС и препятствовать ее участию в распределении гуманитарной помощи в Газе. Источники Associated Press рассказали, что главной целью является достижение окончательной победы над ХАМАС и освобождение заложников.