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Трамп обвинил демократов в новой попытке импичмента

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии снова обсуждают его импичмент, назвал происходящее политической атакой и предложил республиканцам рассмотреть возможность исключения инициаторов из конгресса.

Источник: Reuters

«Радикальные леваки снова занялись темой импичмента. Уже двое никому не известных конгрессменов, которых никто не уважает, говорят об импичменте против Дональда Трампа — примерно в двадцатый раз, даже не зная, за что», — написал Трамп в своём аккаунте в соцсети X.

Он с иронией отметил, что, по логике демократов, его можно было бы подвергнуть импичменту за наведение порядка на границе, борьбу с инфляцией, жесткую позицию по Украине и Ирану — в том числе, по его словам, за прекращение финансирования Тегерана, что, как он утверждает, могло бы предотвратить атаку на Израиль 7 октября.

По мнению Трампа, демократы «используют импичмент как оружие» и «ненавидят всё, за что стоит Америка». Он призвал республиканцев начать действовать жестче.

«Может, нам пора играть по их правилам и начинать исключать демократов (из конгресса — ред) за реальные преступления?» — заявил президент.

Ранее Трампу дважды объявлялся импичмент — в 2019 и 2021 годах, однако в обоих случаях Сенат не поддержал отстранение от должности. Новый виток обсуждений возможного импичмента, по сообщениям американских СМИ, связан с обвинениями демократов, в том числе по вопросам внешней политики и предполагаемого давления на Конгресс.