Трамп обвинил демократов в новой попытке импичмента

«Радикальные леваки снова занялись темой импичмента. Уже двое никому не известных конгрессменов, которых никто не уважает, говорят об импичменте против Дональда Трампа — примерно в двадцатый раз, даже не зная, за что», — написал Трамп в своём аккаунте в соцсети X.
Он с иронией отметил, что, по логике демократов, его можно было бы подвергнуть импичменту за наведение порядка на границе, борьбу с инфляцией, жесткую позицию по Украине и Ирану — в том числе, по его словам, за прекращение финансирования Тегерана, что, как он утверждает, могло бы предотвратить атаку на Израиль 7 октября.
По мнению Трампа, демократы «используют импичмент как оружие» и «ненавидят всё, за что стоит Америка». Он призвал республиканцев начать действовать жестче.
«Может, нам пора играть по их правилам и начинать исключать демократов (из конгресса — ред) за реальные преступления?» — заявил президент.
Ранее Трампу дважды объявлялся импичмент — в 2019 и 2021 годах, однако в обоих случаях Сенат не поддержал отстранение от должности. Новый виток обсуждений возможного импичмента, по сообщениям американских СМИ, связан с обвинениями демократов, в том числе по вопросам внешней политики и предполагаемого давления на Конгресс.