Трамп встретится в Белом доме с балериной, осужденной в РФ за госизмену

Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В 2024 году она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Женщину признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.