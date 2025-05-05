Трамп намерен вместе с Эрдоганом работать над завершением конфликта на Украине

Президент США назвал диалог с турецким коллегой «очень хорошим» и «продуктивным». Он сообщил, что помимо Украины стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии. Господин Трамп также анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон и сообщил, что господин Эрдоган пригласил его в Турцию.