Трамп намерен вместе с Эрдоганом работать над завершением конфликта на Украине

«Я с нетерпением жду возможности поработать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец нелепой, но смертоносной войне между Россией и Украиной — прямо сейчас!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Президент США назвал диалог с турецким коллегой «очень хорошим» и «продуктивным». Он сообщил, что помимо Украины стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии. Господин Трамп также анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон и сообщил, что господин Эрдоган пригласил его в Турцию.
В канцелярии господина Эрдогана по итогам переговоров двух лидеров сообщили, что Анкара продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Президент Турции также выразил поддержку переговорам США с Ираном по ядерной программе.
В конце апреля турецкий лидер заявил, что поддерживает с американским коллегой Дональдом Трампом «телефонную дипломатию» и при первой возможности проведет с ним встречу. Он допускал, что инициированное Россией майское перемирие может привести к постоянному прекращению огня на Украине.
Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».