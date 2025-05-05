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Трамп намерен вместе с Эрдоганом работать над завершением конфликта на Украине

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора сегодня, 5 мая. По его итогам Дональд Трамп выразил намерение вместе с турецким коллегой работать над завершением конфликта.
Источник: AP 2024

«Я с нетерпением жду возможности поработать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец нелепой, но смертоносной войне между Россией и Украиной — прямо сейчас!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Президент США назвал диалог с турецким коллегой «очень хорошим» и «продуктивным». Он сообщил, что помимо Украины стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии. Господин Трамп также анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон и сообщил, что господин Эрдоган пригласил его в Турцию.

В канцелярии господина Эрдогана по итогам переговоров двух лидеров сообщили, что Анкара продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Президент Турции также выразил поддержку переговорам США с Ираном по ядерной программе.

В конце апреля турецкий лидер заявил, что поддерживает с американским коллегой Дональдом Трампом «телефонную дипломатию» и при первой возможности проведет с ним встречу. Он допускал, что инициированное Россией майское перемирие может привести к постоянному прекращению огня на Украине.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».