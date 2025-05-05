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Эксперт Симаков объяснил, откуда на пляжах Антальи появились двухметровые акулы

У побережья пляжа Коньяалты в турецкой Анталье отдыхающие заметили крупную двухметровую акулу. Увиденное вызвало панику среди туристов, а некоторые из них даже начали забрасывать хищника камнями. Вечерняя Москва поговорила с профессором кафедры биоэкологии и ихтиологии Института биотехнологий и рыбного хозяйства, ихтиологом Юрием Симаковым и выяснила, откуда на турецком пляже появились акулы.

У побережья пляжа Коньяалты в турецкой Анталье отдыхающие заметили крупную двухметровую акулу. Увиденное вызвало панику среди туристов, а некоторые из них даже начали забрасывать хищника камнями. «Вечерняя Москва» поговорила с профессором кафедры биоэкологии и ихтиологии Института биотехнологий и рыбного хозяйства, ихтиологом Юрием Симаковым и выяснила, откуда на турецком пляже появились акулы.

— Действительно произошла такая миграция акул в Турции. Они могли случайно туда забрести, они есть в Средиземном море и могут появиться в любой его части, даже если там их никогда не видели. Можно предположить, что у этих акул не сработал их внутренний навигатор. Также как любое движущееся животное, они могли потеряться и приплыть не в ту сторону. Такие случайности возможны в природе, — рассказал Юрий Симаков в разговоре с «ВМ».

Видео, на котором запечатлен морской хищник, опубликовал Telegram-канал «Турция 24/7 | Новости».

Морские хищники часто подплывают к туристическим точкам: так, акула напала на человека около пляжа Ольга в израильском городе Хадера. По словам правоохранителей, для поиска пострадавшего пловца был задействован вертолет. Экстренные службы временно закрыли береговую линию, чтобы обследовать ее территорию, поскольку тело мужчины могло выбросить на сушу.