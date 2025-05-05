Эксперт Симаков объяснил, откуда на пляжах Антальи появились двухметровые акулы

— Действительно произошла такая миграция акул в Турции. Они могли случайно туда забрести, они есть в Средиземном море и могут появиться в любой его части, даже если там их никогда не видели. Можно предположить, что у этих акул не сработал их внутренний навигатор. Также как любое движущееся животное, они могли потеряться и приплыть не в ту сторону. Такие случайности возможны в природе, — рассказал Юрий Симаков в разговоре с «ВМ».