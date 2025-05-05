Орбан объяснил, почему пошел на конфликт с Зеленским

Венгерский лидер признался, что «услышал в этих словах угрозу». «В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами», — пояснил премьер. «Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру это на себя. Дело в том, что мы должны четко говорить с украинцами и сказать им, что их действия не идут нам на пользу», — подчеркнул Орбан.