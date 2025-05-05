Орбан объяснил, почему пошел на конфликт с Зеленским

Орбан отметил, что до недавнего времени успешно избегал ссор с Зеленским и не реагировал на каждое его провокационное высказывание, потому что старался сохранить в отношениях между двумя соседними странами «то, что еще можно сохранить». Однако ему пришлось отказаться от этого правила в прошедшие выходные дни после того, как Зеленский выразил недовольство по поводу проходящего в Венгрии референдума по вопросу о приеме Украины в ЕС и заявил, что Орбан «делает опасные вещи».
Венгерский лидер признался, что «услышал в этих словах угрозу». «В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозами», — пояснил премьер. «Мне пришлось сделать такой шаг и пойти на открытый конфликт, который может иметь серьезные последствия, но я беру это на себя. Дело в том, что мы должны четко говорить с украинцами и сказать им, что их действия не идут нам на пользу», — подчеркнул Орбан.
По его словам, ему «точно известно, что Зеленский сговорился с Брюсселем о приеме его страны в Евросоюз к 2030 году» и хочет, чтобы это решение было выполнено венграми. Кроме того, Зеленский рассчитывает, что в Венгрии появится проукраинское правительство, сформированное оппозиционной партией «Тиса», пользующейся поддержкой Брюсселя.
«Давайте говорить начистоту! Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского. Но мы тоже должны четко заявить, что никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как они могут использовать свои права в соответствии с основным законом Евросоюза», — предупредил Орбан.
Референдум в Венгрии.
Отвечая на выпады Зеленского 4 мая, премьер-министр заявил, что «мнение венгерского народа не зависит ни от президента в Киеве, ни от бюрократов в Брюсселе». «Вступление Украины в ЕС невозможно без участия Венгрии. Каждый венгр скажет свое слово по этому вопросу. Нравится вам это или нет. Именно так мы здесь и поступим», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
В Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз, организованный по инициативе правительства. Оно считает, что поспешное присоединение Киева к сообществу нанесет непоправимый ущерб европейской экономике и втянет ЕС в прямой конфликт с Россией.
Орбан призвал всех граждан принять участие в голосовании, поясняя, что это «определит судьбу Венгрии на десятилетия вперед». Референдум, который проводится путем почтовой рассылки анкет, продлится до конца мая. Будапешт намерен руководствоваться его результатами на консультациях с Брюсселем.