Последние зарубежные новости за 5 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Times of Israel: Израиль назвал условие расширения операции в Газе
Reuters узнал об отказе Афин передавать Киеву ЗРК Patriot
Греция не будет поставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot, сообщил источник Reuters, опровергнув слухи о возможной передаче до саммита НАТО в июне. Киев ранее просил пять-семь комплексов для защиты промышленных объектов.
FT: КНР отправляет в США товары через третьи страны из-за пошлин
Китайские компании обходят пошлины США, отправляя товары через третьи страны. В Малайзии им выдают новые сертификаты происхождения, хотя по законам США это возможно лишь при «существенной трансформации» продукции.
Le Parisien: Франция нарастит производство авиабомб AASM для Украины
Франция планирует увеличить производство авиабомб AASM для Украины до 1200 в 2025 году. Эти «неуязвимые к помехам» боеприпасы позволяют наносить высокоточные удары, обходя глушилки.
Reuters назвал самую сложную причину отказа ЕС от российского газа
ЕС ищет юридические пути отказа от российского газа, включая помощь компаниям в изменении условий контрактов и введение квот. Эксперты считают форс-мажор несостоятельным аргументом: поставки продолжаются, а контракты обязывают платить до 95% объема.