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Последние зарубежные новости за 5 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 5 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Times of Israel: Израиль назвал условие расширения операции в Газе

Источник: AP 2024

Израиль пригрозил расширить операцию в Газе, если до окончания визита Трампа на Ближний Восток, не будет достигнута сделка с ХАМАС по заложникам. Планируется мобилизация резервистов и удержание буферной зоны.

Reuters узнал об отказе Афин передавать Киеву ЗРК Patriot

Источник: Reuters

Греция не будет поставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot, сообщил источник Reuters, опровергнув слухи о возможной передаче до саммита НАТО в июне. Киев ранее просил пять-семь комплексов для защиты промышленных объектов.

FT: КНР отправляет в США товары через третьи страны из-за пошлин

Китайские компании обходят пошлины США, отправляя товары через третьи страны. В Малайзии им выдают новые сертификаты происхождения, хотя по законам США это возможно лишь при «существенной трансформации» продукции.

Le Parisien: Франция нарастит производство авиабомб AASM для Украины

Франция планирует увеличить производство авиабомб AASM для Украины до 1200 в 2025 году. Эти «неуязвимые к помехам» боеприпасы позволяют наносить высокоточные удары, обходя глушилки.

Reuters назвал самую сложную причину отказа ЕС от российского газа

Источник: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/TASS

ЕС ищет юридические пути отказа от российского газа, включая помощь компаниям в изменении условий контрактов и введение квот. Эксперты считают форс-мажор несостоятельным аргументом: поставки продолжаются, а контракты обязывают платить до 95% объема.