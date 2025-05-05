Ихтиолог Симаков назвал пляжи и страны, где можно встретить акул

В феврале на Мальдивах произошел еще один инцидент, уже с российской туристкой. Россиянка по имени Елена решила приобрести билет на экскурсию, чтобы поплавать в открытом море и сделать красивые фотографии. После погружения туристический гид начал ей указывать на стаю акул неподалеку: он схватил ее за руку и поплыл к рыбам, чтобы сделать с ними совместные снимки. После этого россиянка почувствовала, что ее укусили за руку.