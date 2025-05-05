Нетаньяху заявил о новой интенсивной военной операции в Газе

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.