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Нетаньяху заявил о новой интенсивной военной операции в Газе

Новое израильское наступление в секторе Газа будет интенсивной военной операцией, направленной на разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.

Источник: Газета.Ру

«Население будет перемещено для его же собственной защиты», — написал Нетаньяху.

Он не уточнил, в какой части анклава будут проведены боевые действия.

Недавно портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что израильский кабмин одобрил планы по расширению операции в секторе Газа, они подразумевают в том числе возможность оккупации региона.

В свою очередь один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявлял, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.