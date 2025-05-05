Нетаньяху заявил о новой интенсивной военной операции в Газе

«Население будет перемещено для его же собственной защиты», — написал Нетаньяху.
Он не уточнил, в какой части анклава будут проведены боевые действия.
Недавно портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что израильский кабмин одобрил планы по расширению операции в секторе Газа, они подразумевают в том числе возможность оккупации региона.
В свою очередь один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявлял, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля.
В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.