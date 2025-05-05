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Израиль атаковал объекты хуситов в Ходейде и его окрестностях

Как отметили в ЦАХАЛ, также военные истребители ударили по террористической инфраструктуре в прибрежной полосе.

Источник: AP 2024

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Истребители Израиля нанесли удары по объектам хуситов в морском порту Ходейда и его окрестностях, а также по цементному завод «Баджель» в провинции Эль-Ходейда. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Амия Израиля атаковала террористические объекты хуситов в морском порту Ходейда в Йемене и его окрестностях, примерно в 2 000 км от израильской территории, а также террористическую инфраструктуру хуситов в прибрежной полосе. Кроме того, нападению подвергся бетонный завод “Баджель” к востоку от города Ходейда, который служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры», — говорится в заявлении.