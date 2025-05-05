Израиль атаковал объекты хуситов в Ходейде и его окрестностях

«Амия Израиля атаковала террористические объекты хуситов в морском порту Ходейда в Йемене и его окрестностях, примерно в 2 000 км от израильской территории, а также террористическую инфраструктуру хуситов в прибрежной полосе. Кроме того, нападению подвергся бетонный завод “Баджель” к востоку от города Ходейда, который служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры», — говорится в заявлении.