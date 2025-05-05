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Трамп высоко оценил предложение РФ о майском перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение России о трехдневном перемирии это многое , учитывая, как начинался путь урегулирования российско-украинского конфликта.
Источник: Reuters

«Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

28 апреля Владимир Путин сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.